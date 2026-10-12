Британия поддержала энергетическое перемирие между Украиной и РФ, которое объявил Трамп

Энди Бернем и Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Великобритания поддерживает введение энергетического перемирия между Украиной и Россией после заявления президента США Дональда Трампа о якобы достигнутой договоренности по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем подчеркнул, что Россия в течение выходных усилила атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, передает The Standard.

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«Россия усилила свои удары по энергетической инфраструктуре Украины в течение выходных. Это атака на украинских мирных жителей, которая погружает их в холод и тьму», — заявил Бернем.

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Он также выразил поддержку призыву Трампа к длительному прекращению ударов по энергетическим объектам.

«Великобритания решительно поддерживает сегодняшний призыв президента Трампа к немедленному началу длительного энергетического перемирия. Я обсуждал это с Владимиром Зеленским: Украина готова к этому, если Россия прекратит свои атаки. Это лучший путь к возвращению энергоносителей и горючего на мировые рынки», — подчеркнул британский премьер.

В воскресенье Трамп сделал еще одно громкое заявление. В соцсетях он сообщил о якобы немедленном внедрении энергетического перемирия между Россией и Украиной.

«Немедленно вступает в силу энергетическое перемирие в войне между Россией и Украиной. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» — написал президент США.

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В то же время, Трамп не привел никаких подробностей относительно условий договоренности или механизма ее выполнения.

Зеленский, комментируя заявление американского президента, подчеркнул, что прекращение ударов по энергетическим объектам было бы положительным шагом для всех сторон. Однако он сообщил, что после сообщения Трампа Россия нанесла удар по электростанции в Киеве и энергетическим объектам в Харькове.

В интервью американскому телеканалу ABC Зеленский также подтвердил готовность организовать выборы в Украине, если Россия согласится соблюдать режим прекращения огня в течение 60 дней.

Между тем Трамп, стремящийся снизить цены на горючее накануне промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре, в пятницу заявил о договоренности о закупке миллионов тонн дизельного горючего из России.

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Ранее сообщалось, что Россия до сих пор рассматривает предложение президента США Дональда Трампа по поводу «энергетического перемирия», первым этапом которого может стать взаимное прекращение атак на нефтеперерабатывающие заводы.

Мы ранее информировали, что глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал партнерам о новом ударе России по энергетике, несмотря на заявление Трампа о перемирии.

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