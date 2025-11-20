ТСН в социальных сетях

Политика
397
1 мин

Британия поддержала инициативу Трампа по миру в Украине и подчеркнула: Россия может завершить войну уже завтра

Великобритания заявила, что Россия способна прекратить войну немедленно, если выведет свои войска из Украины и поддержала стремление президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию.

Елена Кузьмич
Британский флаг

Британский флаг / © Shutterstock

Великобритания выразила поддержку усилиям Соединенных Штатов, направленным на завершение русско-украинской войны .

Это стало реакцией на сообщение Reuters о том, что администрация Трампа предлагает Киеву согласиться на рамочное мирное соглашение, предусматривающее уступки по территориям и вооружениям.

В МИДе Великобритании заявили, что именно Россия несет полную ответственность за продолжение боевых действий и имеет все возможности для их немедленного прекращения.

Особо подчеркнули в ведомстве прямое требование к Кремлю: "Россия может сделать это уже завтра, выведя свои войска и прекратив незаконное вторжение".

В Лондоне также подчеркнули, что разделяют стремление Дональда Трампа покончить с войной, однако ключ к миру — в руках Москвы.

Напомним, что согласно сообщениям СМИ, Трамп одобрил 28-пунктный план мира между Россией и Украиной .

397
