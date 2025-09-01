ТСН в социальных сетях

Политика
334
1 мин

Британия поддержала план Трампа по Украине: что ждет мирные переговоры

Лондон приветствует стремление Дональда Трампа достичь мира в Украине и обеспечить надежные гарантии безопасности. В то же время, детали переговоров не раскрываются, чтобы не укреплять позиции России.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Лондон

Лондон / © Pixabay

Великобритания выразила поддержку стремлению президента США Дональда Трампа положить конец войне в Украине и сделать гарантии безопасности для европейских союзников "очень надежными".

Об этом во время выступления в Палате общин сообщил министр обороны Джон Хили, передает Sky News.

Министр отметил, что Великобритания приветствует стремление Трампа завершить эту “ужасную войну” и активно работать над гарантиями безопасности для союзников Украины.

Хили подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры о том, как союзники Украины могут обеспечить будущее мирное соглашение. По его словам, ждут дальнейшего подтверждения вкладов от партнеров и союзников.

Министр также подчеркнул, что во многом форма развертывания любой коалиции добровольцев будет зависеть от условий мирного соглашения, а подробности пока не раскрывают, чтобы "не делать россиян мудрее" и не усиливать позиции Путина в предстоящих переговорах.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины.

