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Британия поможет Украине в создании трибунала для российских чиновников

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
244
Время на прочтение
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Британия поможет Украине в создании трибунала для российских чиновников

Фото: ТСН.ua

Помощь от британцев возглавят бывший премьер-министр страны Гордон Браун и адвокат Филипп Сэндс.

Великобритания предлагает Украине юридическую поддержку для создания трибунала в отношении российских должностных лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Кампанию по созданию специализированного суда возглавили бывший премьер-министр страны Гордон Браун и адвокат Филипп Сэндс.

Отметим, что глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что военные преступления россиян в Украине не должны остаться безнаказанными, поэтому Лондон принял решение принять приглашение Киева в создание соответствующего международного трибунала.

В свою очередь, главный обвинитель на процессе над Слободаном Милошевичем Джеффри Найс заявил, что он твердо уверен, что "все, что делается с точки зрения ответственности, должно делаться украинцами, в Украине, на украинском и русском языках".

Он уверен, что именно украинцы должны управлять процессом, а международные партнеры могут только посоветовать, как сделать все лучше. Он отметил, что это поможет Киеву избегать международного давления, принимая то или иное решение.

Напомним, ранее сообщалось, Европейский парламент одобрил резолюцию о создании специального трибунала для высшего руководства России.

Позже президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие соответствующей резолюции Европарламента.

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Дата публикации
Просмотры
244
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