Британия предупредила США о последствиях уступок России: чем это угрожает миру

Вес Стритинг / © UK Parliament

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Для Украины этот год был сильным из-за того, что линия фронта почти не сдвинулась. В то же время уступки агрессору будут иметь последствия для всего мира, а не только для Европы.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Вес Стритинг.

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По словам чиновника, своевременное обеспечение безопасности требует значительно меньших ресурсов, чем дальнейшее преодоление последствий глобальных конфликтов.

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Вес Стритинг подчеркнул, что защищать мир сегодня стоит значительно дешевле, чем восстанавливать его завтра. Также глава оборонного ведомства отметил устойчивость украинских военных и рост их мастерства в боях.

«Это был сильный год для Украины. Линия фронта почти не сдвинулась с места. Украинцы прошли путь от обучаемых до тех, кто сам проводит обучение», — отметил министр.

Кроме того, чиновник предостерег международное сообщество, в частности США, от уступок агрессору в отношении территорий и суверенитета Украины. Он подчеркнул, что хотя Украина и находится далеко от Америки, последствия силовой смены границ и вознаграждение агрессии ощутит весь мир, а не только Европа.

Война в Украине — последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский посетовал, что его американский коллега Дональд Трамп занимает «неправильную сторону» в российско-украинской войне.

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Также премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс предложил европейцам выпивать на одно пиво в год меньше, чтобы направить эти деньги в помощь Украине.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ЕС должен найти дополнительные деньги для Украины из-за большого дефицита ее бюджета в 2027 году.

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