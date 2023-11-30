Британия призвала увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине выиграть войну

Совокупная экономическая мощь НАТО существенно превосходит РФ.
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных союзников увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине победить в войне против РФ.
Такое заявление он сделал на заседании НАТО в Брюсселе, сообщает The Telegraph.
Британский министр отмечает, что Альянс способен продержаться дольше в поддержке Украины, чем на это надеется РФ. Ведь, отметил он, совокупная экономическая мощь НАТО в 30 раз превышает российскую.
Кэмерон призвал страны-члены Альянса использовать свое коллективное преимущество для предоставления Украине достаточного количества оружия. Страны должны стремиться подписать больше многолетних соглашений с разными государствами, чтобы убедить производителей вооружений увеличить производство, чтобы удовлетворить потребности Украины, по крайней мере, на следующие два года.
"Две недели назад я был в Украине и говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам отразить эту ужасную агрессию Путина. Я буду добиваться консенсуса по этой позиции здесь, в НАТО", – сказал британский министр.
Напомним, в свою очередь глава МИД Венгрии Петр Сиярто заявил, что Венгрия никогда не предоставит Украине оружие. Ибо, по его словам, "чем больше оружия будет поставлено, тем дольше будет продолжаться война".