Британия призвала увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине выиграть войну

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных союзников увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине победить в войне против РФ.

Такое заявление он сделал на заседании НАТО в Брюсселе, сообщает The Telegraph.

Британский министр отмечает, что Альянс способен продержаться дольше в поддержке Украины, чем на это надеется РФ. Ведь, отметил он, совокупная экономическая мощь НАТО в 30 раз превышает российскую.

Кэмерон призвал страны-члены Альянса использовать свое коллективное преимущество для предоставления Украине достаточного количества оружия. Страны должны стремиться подписать больше многолетних соглашений с разными государствами, чтобы убедить производителей вооружений увеличить производство, чтобы удовлетворить потребности Украины, по крайней мере, на следующие два года.

"Две недели назад я был в Украине и говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам отразить эту ужасную агрессию Путина. Я буду добиваться консенсуса по этой позиции здесь, в НАТО", – сказал британский министр.

Напомним, в свою очередь глава МИД Венгрии Петр Сиярто заявил, что Венгрия никогда не предоставит Украине оружие. Ибо, по его словам, "чем больше оружия будет поставлено, тем дольше будет продолжаться война".

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