Британия собирает "коалицию добровольцев": какие страны могут отправить миротворцев в Украину

Коалиция позволит участникам действовать сообща и избежать вето членов НАТО и ЕС, которые занимают прокремлевскую позицию.

Правительство Великобритании в среду, 5 марта, провело переговоры с представителями почти 20 стран, заинтересованных в участии в "коалиции добровольцев", возглавляемой Британией и Францией. Миссия коалиции – развертывание миротворческих сил в Украине после заключения мирного соглашения.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на слова неназванного британского чиновника.

Источник не уточнил, какие страны проявили интерес к участию в миротворческой миссии.

"Переговоры показывает готовность коалиции добровольцев объединиться и желание ряда стран сыграть свою роль. Это все еще ранняя стадия, и ситуация очень нестабильна", – добавил собеседник журналистов.

Что такое коалиция добровольцев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания, Франция и Украина будут вместе работать над мирным соглашением, которое может быть представлено США. Страны, которые присоединятся к работе над этим соглашением, сформируют "коалицию добровольцев" и могут в конечном итоге направить своих солдат в качестве миротворцев в Украину в случае прекращения огня.

"Это должна быть именно коалиция добровольцев, потому что есть по крайней мере два члена НАТО – Словакия и Венгрия, – которые накладывают вето на все, что не нравится Путину... то же самое и с ЕС", – пояснил военный аналитик, профессор Майкл Кларк.

Такой подход позволит членам НАТО действовать сообща, но не под эгидой НАТО, и не позволяя наложить вето странам, которые не одобряют эти решения или не хотят участвовать.

Потенциальные члены коалиции добровольцев

Инициативу возглавляют Великобритания и Франция, поэтому можно с уверенностью предположить, что обе страны примут участие в коалиции. Обе страны обладают мощными армиями и являются единственными европейскими государствами, которые имеют собственное ядерное оружие.

По мнению профессора Кларка, в коалицию с большой вероятностью могут войти Финляндия и также страны Балтии – Эстония, Литва и Латвия. Все они входят в НАТО и имеют общие границы с Россией.

При этом участие Италии остается под вопросом. Хотя Кларк не исключает, что страна может быть вовлечена в процесс несмотря на конфликт по поводу идеи отправки миротворцев в Украину, возникший на прошлой неделе между премьер-министром Джорджей Мелони и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Издание со ссылкой на анонимный турецкий военный источник отмечает, что хотя Турция еще не принимала конкретных решений, правительство готово в случае необходимости направить миротворческие войска в Украину.

Кроме того, участниками коалиции добровольцев скорее всего станут Канада и Австралия.

"Канада рассмотрела, как она может оказать наилучшую помощь, и, как я сказал несколько дней назад, все варианты рассматриваются", – заявил 5 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В свою очередь премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в понедельник, 3 марта, что он "открыт" для отправки миротворческих войск в Украину.

"В настоящее время обсуждается вопрос о возможном миротворчестве, и с точки зрения моего правительства мы открыты для рассмотрения любых предложений в будущем, поскольку Австралия исторически играла важную роль в ряде областей миротворчества", – сказал он.

Кого точно не будет в коалиции добровольцев

Уже известно, что Польша, Испания и Германия не планируют отправлять миротворцев в Украину по разным причинам.

Польша имеет одну из самых сильных армий в Европе и тратит на оборону колоссальные 4,7% своего ВВП. Но страна обеспокоена собственной безопасностью, поскольку имеет протяженную границу с РФ и Беларусью.

"Мы не планируем отправлять польских солдат на территорию Украины. Мы окажем материально-техническую и политическую поддержку странам, которые, возможно, захотят предоставить такие гарантии в будущем", – заявил в феврале премьер-министр Польши Дональд Туск.

У Испании, кажется, слишком много внутренних кризисов, которые не позволяют ей даже выделить требуемые 2% ВВП на оборону. Вероятно поэтому вопрос отправки миротворцев в Украину даже не обсуждается испанским правительством.

Германия со своей крупнейшей экономикой Европы безусловно играет и будет играть важную роль в любом европейском ответе на войну в Украине. Но сейчас в стране происходит смена власти – правительство Шольца уходит в отставку, а новое правительство еще не сформировано.

Уходящий канцлер неоднократно становился объектом для критики за свою "колеблющуюся" позицию. Ранее он исключил возможность отправки немецких войск в Украину в качестве миротворцев, а также отказался отправить Киеву ракеты "Таурус".

Фридрих Мерц, который должен сменить его на посту федерального канцлера, похоже, занимает более радикальную позицию, но как это скажется на помощи Украине, еще предстоит выяснить.

Напомним, американский президент Дональд Трамп использует подход "кнута и пряника" против Украины и России, чтобы посадить их за стол переговоров.

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