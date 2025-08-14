Британия сокращает планы миротворческой миссии в Украине: что обещают теперь

Кир Стармер / © Associated Press

Великобритания пересмотрела свои намерения по размещению большого контингента миротворческих сил в Украине после достижения возможной договоренности о прекращении огня. Лондон же обещает сосредоточиться на более гибких миссиях безопасности и давления на Россию из-за новых экономических санкций.

Об этом пишет The Times.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер после встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран ЕС. По словам британского лидера, у западных партнеров есть «реальные военные планы» по поддержке Украины после завершения активной фазы войны, но они стали более реалистичными по сравнению с первоначальными предложениями.

Первоначально планировалось размещение до 30 тысяч военных для охраны портов и ключевых городов Украины, однако этот вариант сочли слишком рискованным и сложным для реализации. Теперь предлагают ограничиться миссиями по патрулированию воздушного пространства над Западной Украиной, подготовкой украинских военных и разминированием акватории Черного моря.

Стармер отметил важность создания так называемой «коалиции желающих» — группы стран, готовых гарантировать соблюдение Россией условий потенциального мирного договора. Он отметил, что на переговорах с западными лидерами был достигнут «заметный прогресс» и сейчас есть «реальный шанс» на заключение соглашения.

Впрочем, не все в Европе поддерживают масштабное военное привлечение. Некоторые государства выразили опасение, что присутствие большого контингента вблизи зоны конфликта может привести к прямой эскалации России.

Лондон вместе с тем готовит новый пакет «жестких санкций» против Кремля, который может включать расширение торговых ограничений, замораживание активов и другие экономические меры. По словам Сармтера, эти действия направлены на то, чтобы вынудить Москву пойти на уступки.

Известно, что президент Трамп ранее дал России 50 дней для достижения договоренности, а затем продлил срок до конца этой недели. Он также угрожал ввести 100-процентные пошлины против стран, которые продолжат торговлю с РФ, в том числе на поставки нефти.

Среди дополнительных инициатив обсуждается конфискация замороженных российских активов в ЕС на сумму более 260 миллиардов евро. Однако, пока часть европейских столиц не готова поддержать этот шаг.

Ожидается, что коалиционные силы, если их миссия будет утверждена, сосредоточатся на:

патрулирование неба над Украиной самолетами «Тайфун» и F-35;

подготовке украинских военных в относительно безопасных регионах;

логистической поддержке и обеспечении вооружения;

разминировании Черного моря и восстановлении безопасного судоходства.

Стармер подчеркнул, что любая миротворческая миссия не будет предусматривать участие в боевых действиях на линии фронта. Целью является обеспечение стабильности, восстановление инфраструктуры и возвращение Украины в нормальную жизнь после войны.

Напомним, союзники Украины рассматривают «возможность постепенного ослабления санкций» против Российской Федерации, если удастся договориться о полном прекращении огня.

Впрочем, по словам собеседников, план предусматривает повторное применение санкций при любых нарушениях. Вместе с тем, нужны четкие военные, экономические и политические гарантии для Украины.

Они надеются, что 15-дневное прекращение огня будет достигнуто немедленно (санкции будут оставаться в силе в течение этого периода времени), прежде чем сможет наступить более структурированная пауза в боевых действиях в Украине.