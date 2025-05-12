Британия созывает руководство МИД Евросоюза для обсуждения поддержки Украины и безопасности в Европе

Флаг Великобритании / © Associated Press

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В понедельник, 12 мая, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми проведет встречу с европейскими коллегами для обсуждения дальнейшей поддержки Украины и усиления оборонного сотрудничества.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании.

Встреча состоится в преддверии саммита премьер-министра Кира Стармера с лидерами стран Европейского Союза, который запланирован на следующую неделю.

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Лемми будет вести переговоры с представителями Франции, Германии, Италии, Испании, Польши и Евросоюза.

«Вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, касается не только будущего Украины — он экзистенциален для Европы в целом», — заявил глава британского МИД.

Ожидается, что Лемми объявит о новых санкциях против лиц, поддерживающих российскую агрессию, а также призвать к укреплению безопасности в Европе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал украинскую сторону «немедленно согласиться» на предложенные Россией переговоры.

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Мы ранее информировали, что руководитель Федеральной канцелярии Торстен Фрай заявил, что, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа, в Германии настаивают, что переговоры с Россией по миру следует начинать только после полного прекращения огня.