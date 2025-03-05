Британия убедила Зеленского пойти на уступки Трампу – The Telegraph

Лидеры Европы, в частности Великобритания, стремятся восстановить связь между Киевом и Вашингтоном, понимая критичность поддержки США для дальнейшего сопротивления российской агрессии.

Владимир Зеленский шагнул к нормализации отношений с Дональдом Трампом, заявив о готовности к мирным переговорам с Россией. Это произошло после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер в разговоре с президентом Украины призвал его сменить риторику и подать "оливковую ветвь" Вашингтону.

Об этом пишет The Telegraph.

Зеленский, ранее резко раскритиковавший американского президента во время встречи в Овальном кабинете, опубликовал заявление в социальных сетях, в котором похвалил "сильное лидерство" Трампа, выразил благодарность за военную помощь и признал необходимость диалога. Он также подтвердил намерение подписать соглашение о полезных ископаемых, предложенное администрацией США.

"Пора все исправить. Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить крепкий мир", — отметил Зеленский.

Заявление прозвучало менее чем через сутки после того, как Трамп объявил о прекращении военной помощи Украине. Лидеры Европы, в частности Великобритания, стремятся восстановить связь между Киевом и Вашингтоном, понимая критичность поддержки США для дальнейшего сопротивления российской агрессии.

По данным The Telegraph, Лондон давил на Зеленского после его конфликта с Трампом, требуя "исправить ситуацию" и показать больше благодарности. Особенно после заявлений вице-президента США Джей Ди Венса, упрекнувшего украинского лидера за недостаточную благодарность.

Напомним, в своей речи в Конгрессе Трамп заявил, что получил важное письмо от Зеленского о том, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир.