Британия ударила санкциями по крупнейшему производителю стали в России: среди совладельцев – Абрамович

Великобритания 5 мая ввела санкции против международной горно-металлургической корпорации Evraz, владельцами которой являются россияне. В частности, совладельцем Evraz является российский олигарх Роман Абрамович.

В целом после развязанной Россией полномасштабной войны против Украины Британия наложила санкции более чем на 1000 человек и более 100 компаний из РФ.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

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Там объяснили, что металлургическая и горнодобывающая компания работает в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства России.

Evraz plc производит 28% всех железнодорожных колес и 97% железнодорожных путей в России. Британское правительство подчеркнуло, что это имеет очень большое значение, ведь РФ использует именно железную дорогу для перемещения ключевых военных поставок и войск на линию фронта в Украине.

"Наряду с существующими мерами, это действие будет еще больше сдерживать компании, работающие в стратегических секторах России. Сегодняшняя заморозка активов означает, что ни один гражданин или компания Великобритании не могут вести с ними бизнес… Эти санкции еще больше подорвут финансовые резервы Путина и экономику и поддержат дальнейшее сопротивление Украины", – говорится в заявлении британского правительства.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что предложение о шестом пакете санкций с эмбарго на нефть для России поддержат все страны-члены ЕС.

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