Британия ускоряет поставки ПВО для Украины
Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил об ускорении военной помощи Украине на фоне последних массированных атак российских беспилотников.
Об этом глава британского оборонного ведомства сообщил в сети X.
По словам Гили, на протяжении последних суток Украина пережила «шокирующие атаки российских дронов». В этой связи Лондон принял решение активизировать поставки систем противовоздушной обороны и средств борьбы с беспилотниками.
Министр подчеркнул, что Министерство обороны Великобритании получило поручение максимально ускорить доставку соответствующего вооружения.
Речь идет о системах, которые должны усилить защиту украинского воздушного пространства от атак российских дронов.
«Мы стоим рядом с Украиной перед лицом агрессии Путина. Наши мнения с украинскими семьями», — написал Джон Гили.
Таким образом Великобритания подтвердила намерение и дальше поддерживать Украину на фоне продолжающейся российской агрессии.
Ранее сообщалось, что Россия совершила рекордную атаку на Украину, выпустив более 1500 дронов и баллистические ракеты.
Мы ранее информировали, что в результате массированного удара по шести районам столицы пострадало панд 40 человек.