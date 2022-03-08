Британия уже сегодня может объявить о запрете на импорт российской нефти – СМИ

Британия уже сегодня может объявить о запрете на импорт российской нефти – СМИ

Об отказе от газа из РФ пока речь не идет.

Великобритания планирует запретить импорт российской нефти в знак протеста против вторжения РФ в Украину. Соответствующее объявление ожидается 8 марта.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника.

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В то же время, по информации издания, все менее вероятен запрет на российские энергоносители со стороны Евросоюза. Все из-за опасений быстрой инфляции и возмездия со стороны России.

По данным источников среди британских чиновников, введение запрета продлится несколько месяцев, чтобы позволить мировому рынку приспособиться и успокоить панически покупающих бензин людей. Ожидается, что британские министры произнесут заверения, что людям не нужно будет запасаться горючим, поскольку российская нефть является минимальной частью британского энергетического баланса.

В то же время, по данным чиновников, не будет запрета на российский газ. Однако этот вопрос все еще обсуждается правительством Великобритании.

Напомним, накануне премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Европа не остановит закупку и потребление российского газа и нефти. Все из-за зависимости от российской нефти и газа, однако Джонсон подчеркнул, что избавиться от зависимости от российских нефтепродуктов и газа сейчас является главной задачей для ЕС.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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