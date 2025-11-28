Британия в ОБСЕ: будущее Украины должны определять сами украинцы

Флаг Великобритании / © Shutterstock

Великобритания приветствует прогресс в переговорах между США и Украиной о путях прекращения российско-украинской войны, но отмечает: только украинцы имеют право определять будущее своего государства.

Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Голланд во время заседания Постоянного совета организации в Вене, передает Укринформ .

«Позиция Великобритании ясна. Мы считаем, что будущее Украины должны определять сами украинцы. Чтобы любое соглашение обеспечило справедливый и длительный мир, оно должно защищать суверенитет и безопасность Украины; утверждать принцип, что границы нельзя изменять силой; и гарантировать надежные механизмы безопасности, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию», — подчеркнул дипломат.

Голланд отметил, что Лондон положительно оценивает совместное заявление США и Украины после «чрезвычайно продуктивных переговоров в Женеве», направленных на завершение незаконной войны, развязанной Россией.

По его словам, Украина последовательно демонстрирует стремление к миру и подтверждает готовность к полному и безусловному прекращению огня. Москва же, напротив, продолжает террористические удары даже в дни переговоров.

«Когда проходил последний раунд переговоров, Россия засыпала украинские города дронами и ракетами… Россия знает, что ее позиция абсурдна: заявлять о серьезных намерениях по миру, в то же время сохраняя максималистские требования и пытаясь бомбежками заставить украинских гражданских подчиниться», — подчеркнул постпред.

Голланд также подтвердил, что Великобритания продолжит всесторонне поддерживать Украину — от поставок необходимого вооружения до усиления экономического давления на Путина.

"Великобритания продолжит поддерживать Украину и помогать обеспечить ее необходимым военным оборудованием для защиты от российской агрессии, одновременно поддерживая экономическое давление на Путина", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что более или менее конструктивный раунд переговоров по американскому «мирному плану» возможен не ранее середины января .

Мы ранее информировали, что мирные усилия Трампа разбились о жесткие требования Кремля и непреклонности Украины, а Европейские союзники предупреждают об опасной стратегии США .