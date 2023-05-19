Британия ввела санкции против 86 граждан и компаний из России: кто попал в список

Ограничения ориентированы на компании и лица, связанные со способностью России финансировать и вести войну.

Великобритания 19 мая ввела дополнительные санкции против России за войну против Украины – речь идет о 86 гражданах страны и компаниях.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

"Великобритания сегодня (в пятницу, 19 мая) объявила о новой волне санкций против России, нацеленных на предприятия и лица, связанные со способностью России финансировать и вести войну", – говорится в тексте заявления.

Там добавили, что новые ограничения связаны с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами России. Цель санкций – "усилить давление на остаточный доход Путина", пытающегося "использовать эти сектора для поддержки военной машины".

Так, в санкционный список были внесены 86 россиян и компаний, среди которых "Росбанк", "Тинькофф Банк", девять связанных с "Росатомом" организаций и основатель "Российской медной компании" Игорь Алтушкин.

В британском правительстве уточнили, что санкции предусматривают ограничения против теневых лиц и организаций, связанных с хищением и перепродажей украинского зерна, а также против основных энергетических и грузовых компаний России.

"Также под санкции попали связанные с "Росатомом" компании, производящие передовые материалы и технологии, в том числе лазеры", – добавили в ведомстве.

Отметим, в Белом доме анонсировали, что в Японии во время саммита стран G7 будут объявлены новые санкции против России. В частности, в США сказали, что "предложат собственный крупный пакет".

Встреча G7 – дожать антироссийские санкции, формула мира Зеленского

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