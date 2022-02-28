Британия запретила заходить в свои порты судам, связанным с Россией

Британия запретила заходить в свои порты судам, связанным с Россией

Все из-за нападения России на Украину.

Власти Великобритании в связи с нападением России на Украину приняли решение запретить судам, связанным с РФ, заход в британские порты.

Об этом говорится в заявлении главы Минтранса Британии Гранта Шаппса, сообщает Euronews.

"Морской сектор является основополагающим для международной торговли, и мы должны играть свою роль в ограничении экономических интересов России и привлечении к ответственности российского правительства", – говорится в письме министра ко всем портам Великобритании.