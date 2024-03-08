Британская компания готова производить гаубицы L119 на территории Украины

Одна из компаний Британии заявила о возможности производить прямо в Украине гаубицы для уничтожения вражеского личного состава и легкой бронированной техники.

Британская оружейная компания BAE Systems уже готова производить 105-мм гаубицы L119 в Украине.

Об этом сообщил глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

С 7 марта провел встречу с главой Минобороны Британии Грантом Шаппсом, во время которого было сообщено о соответствующем решении. Теперь Украина ждет контракт и финансирование. Также Камышин добавил, что украинская сторона обратилась к британском Министерстве обороны за поддержкой в этом вопросе.

Александр Камышин и Грант Шаппс/ Фото: Минстратегром

Кроме того, Великобритания увеличит пакет военной помощи. Камышин предложил Шаппсу направить эти средства на финансирование закупок у украинских производителей дронов.

"Обсудили наше сотрудничество с британским think tank в области обороны – Royal United Service Institute и университетом St Andrew's", — добавил Камышин.

Александр Камышин и Грант Шаппс/Фото: Минстратегром

Что известно о пушке L119

105-мм буксированная пушка, предназначенная для поддержки пехоты, десантных войск и штурмовых групп.

105-мм гаубицы способны эффективно уничтожать легко бронированную технику. Например, разрыв 105-мм снаряда вблизи БМП-1/2 приводит к серьезным повреждениям корпуса осколками снаряда, в некоторых случаях возможно полное уничтожение машины.

Прямое попадание приведет почти всегда к полному уничтожению. Также гаубицы очень эффективны против фортификационных сооружений и скоплений живой силы противника.

Напомним, ранее стало известно, что Британия увеличит расходы на беспилотники для Украины на 125 миллионов фунтов стерлингов ($160 миллионов), увеличив общее количество поставленных FPV-дронов более чем на 10 тысяч.

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