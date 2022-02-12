Британская полиция заинтересовалась Джонсоном из-за вечеринок на Даунинг-стрит - СМИ

С премьер-министром связалась полиция по поводу списка вопросов.

Британский премьер-министр Борис Джонсон получил анкету от полиции в рамках расследования вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна в стране.

Об этом информирует BBC News.

Полиция разослала анкету по электронной почте более чем 50 людям.

Представитель Даунинг-стрит подтвердил, что с премьер-министром связалась полиция по поводу списка вопросов, и что министр ответит на них.

Ранее Джонсон после публикации доклада старшей сотрудницы аппарата британского правительства Сью Грей о скандальных вечеринках на Даунинг-стрит принес извинения. Несколько сторонников тори призвали его уйти в отставку.

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Считается, что в 2020-2021 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период, когда Лондон находился в состоянии строгого локдауна. Кроме того, СМИ стало известно, что в мае 2020 года, несмотря на локдаун, в правительственной резиденции была организована еще одна вечеринка. Премьер попросил прощения в парламенте за участие в ней, заявив, что не разобрался в ситуации и поначалу полагал, что это рабочее мероприятие.

История с вечеринками вызвала большой резонанс в Великобритании.

Следует заметить, что из-за вечеринки, состоявшейся летом 2020 года, вокруг британского правительства разразился скандал. Все британские газеты вышли с похожими заголовками – о выпивке, фарсе, призывами к Борису Джонсону уйти в отставку. После информации в СМИ Джонсон извинился за свое поведение, что был на вечеринке с напитками.

Как сообщалось, 16 апреля 2021 года в дни национального траура по принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, который длился с 9 по 17 апреля, бывший директор по связям с общественностью Бориса Джонсона — Джеймс Слак — устроил прощальную вечеринку в честь своего увольнения с должности.

Заметим, что премьер Британии Джонсон может лишиться должности из-за скандала с вечеринкой.

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