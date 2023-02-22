Британская разведка охарактеризовала речь Путина: воинственный тон, но никаких практических шагов

Российский президент-диктатор Владимир Путин выступлением перед федеральным собранием показал, что Россия будет продолжать войну против Украины. В речи глава Кремля традиционно поддерживал воинственный тон.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Отмечается, что во время своего вчерашнего выступления Путин продолжал воинственный тон, который он придерживался в речах за последние шесть месяцев. Но "фюрер" не озвучил никаких практических мер, которые помогли бы вывести РФ из тупика на поле боя.

"Путин продолжает вести противоречивый рассказ об экзистенциальной борьбе, настаивая на том, что в России все хорошо и все идет по плану. Это делает оба сообщения неэффективными", — говорится в сообщении.

В то же время, диктатор вновь раскритиковал Запад. Владимир Путин охарактеризовал западные элиты как "символ тотальной беспринципной лжи" и объявил о приостановлении участия в Договоре о ядерном оружии.

Речь диктатора Путина

Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием к федеральному собранию РФ. В частности, в речи он заявил, что якобы не Россия развязала войну. Зато обвинил Запад и Киев в якобы развязании войны на Донбассе.

Американские аналитики Института изучения войны подчеркивают, что в словах Путина было мало конкретики о войне в Украине. В частности, в его выступлении не были сформулированы конкретные цели или намерения.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал "послание" и ядерные угрозы главе Кремля. По его словам, РФ уже стала общаться как террорист, а единственное отличие между Москвой и террористами в том, что террористы в масках, а в Москве даже не скрывают своих лиц.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Путин показал свою неактуальность и растерянность. Подоляк заметил, что глава Кремля сам подчеркнул, что Россия находится в безусловном "таёжном тупике".

​​Читайте также:

Россия разработала стратегию захвата Белоруссии до 2030 года