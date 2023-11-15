Британская разведка раскрыла цель публичной активности Путина в последнее время

Кремлевские политтехнологи пытаются представить Путина перед россиянами "патриотическим" кандидатом.

Об этом сообщает разведка Британии в Twitter.

09 ноября 2023 года Кремль объявил, что президент Путин проведет свою традиционную комбинированную пресс-конференцию и публичный телефонный разговор до конца года. В прошлом году такое мероприятие было отменено, вероятно, из-за того, что Россия потерпела громкие военные неудачи в Украине в течение недель до того.

Теперь кремлевские политтехнологи будут рассматривать это мероприятие как важный этап в ожидаемой кампании Путина, направленной на обеспечение его пятого президентского срока на выборах в марте 2024 года. Он, скорее всего, объявит свою кандидатуру до конца 2023 года, говорит британская разведка.

Сейчас же Путин из кожи лезет, чтобы показаться привлекательным кандидатом для россиян. 10 ноября 2023 г. он посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где встретился с начальником Генерального штаба РФ генералом Валерием Герасимовым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Это уже второй визит Путина в штаб за последние четыре недели: вероятно, это свидетельствует о его постоянных усилиях, направленных на то, чтобы выставить себя "патриотическим" кандидатом в преддверии предвыборной кампании", — говорят в Минобороны Британии.

Напомним, ранее представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что в России в следующем году могут состояться не выборы президента страны-террористки, а "выборы Путина" или людей, которые на него похожи.

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