Британские политики призвали Трампа пересмотреть отношения с Маском: что случилось

Представители трех крупнейших партий Великобритании в частных беседах призвали союзников Дональда Трампа пересмотреть его отношения с Илоном Маском после того, как миллиардер и руководитель Tesla сделал ряд провокационных заявлений по поводу политики этой страны, в частности поддержав представителя крайнего правого толка.

Об этом пишет Bloomberg.

Необходимость пересмотра отношений между Дональдом Трампом и Илоном Маском возникла после того, как Маск в соцсети X (Twitter) сделал провокационные заявления о внутренней политике Британии и поддержал ультраправого лидера партии Reform UK Найджела Фараджа. Лейбористы, консерваторы и Reform UK сейчас обсуждают, сможет ли альянс между Маском и Трампом продолжаться и какие риски несет публичная активность миллиардера.

В ходе недавних обсуждений с союзниками Трампа некоторые из них выразили обеспокоенность, что посты Маска вредят репутации избранного президента, даже среди его сторонников в Великобритании. Британские политики обратили внимание на это на фоне разочарования некоторых сторонников Трампа по поводу влияния Маска на будущую администрацию США.

Один из собеседников агентства предположил, что публичная ссора Маска с Фараджем может привести к охлаждению его отношений с Трампом. Некоторые союзники Трампа выражали обеспокоенность по поводу активности Маска в интернете, а другие британские политики отметили, что он перешагнул границу дозволенного, и теперь может представлять угрозу для президента.

Напомним, Илон Маск в своей соцсети Х призвал провести новые выборы в Великобритании, критикуя премьера Кира Стармера и его деятельность. Он также поддержал увольнение ультраправого активиста Томми Робинсона и заявил, что только партия Найджела Фараджа Reform UK может "спасти" страну.

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