Британские войска в Украине: в Кремле истерично отреагировали
Представитель российского МИД повторила традиционные угрозы Кремля о том, что государство-агрессор будет рассматривать любые иностранные войска в Украине как законные цели.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова истерично отреагировала на возможность размещения британских войск в Украине. Представитель Кремля цинично заявила, что это «продолжит войну, а не прекратит ее».
Об этом сообщает Reuters.
Основанием для истерики представителя внешнеполитического ведомства государства-агрессора стала газетная публикация министра обороны Великобритании Джона Хили, в которой он написал: «Я хочу быть министром обороны, который развернет британские войска в Украине, потому что это будет означать, что эта война наконец закончится».
Захарова отреагировала на слова британского министра в комментарии российским пропагандистам, назвав его мнение «ошибочным».
«Развертывание британских войск в Украине не будет означать конца войны, а скорее продолжение конфликта и увеличение риска широкомасштабного военного противостояния с участием многих других государств», — заявила представитель МЗС РФ.
При этом она повторила традиционные угрозы Кремля о том, что государство-агрессор будет рассматривать любые иностранные войска в Украине как законные цели.
Как известно, Франция и Великобритания как страны-лидеры «коалиции желающих» заявили о намерении направить войска в Украину после достижения перемирия в войне с Россией.
В январе этого года президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях по развертыванию миротворческих войск в Украине в случае достижения мирного соглашения.
Согласно франко-британскому плану, после прекращения огня в Украине будут созданы военные центры и построены безопасные объекты для хранения оружия и военной техники с целью удовлетворения оборонных потребностей нашего государства.
Напомним, недавно российская разведка придумала якобы подготовку Великобритании и Франции к передаче Украине ядерных компонентов. Комментируя этот «вброс», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерными ударами по странам Запада и украинским объектам.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал такие обвинения обычной риторикой Кремля, которая используется для политического давления.