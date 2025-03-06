Британский министр едет в США, чтобы просить возобновить помощь Украине, — FT

Зеленский также одобрил план Парижа, который в Лондоне называют "поэтапными" усилиями по прекращению войны.

Министр обороны Великобритании Джон Гили на следующей неделе отправится в Вашингтон, чтобы встретиться со своим американским коллегой Питом Гегсетом. В ходе переговоров политики планируют обсудить параметры европейского плана мира в Украине и восстановление помощи Киеву.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, план содержит соглашение о поставках полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом, о готовности подписать которое заявил президент Украины Владимир Зеленский. Великобритания и Франция рассматривают это как первый этап плана, который они надеются предложить президенту США Дональду Трампу.

Зеленский также одобрил план Парижа, который в Лондоне называют "поэтапными" усилиями по прекращению войны – начиная с перемирия для прекращения морских и воздушных атак. В конце концов именно это приведет к развертыванию европейских войск для обеспечения полного прекращения огня.

В преддверии визита Гили британские официальные лица подтвердили, что, хотя окончательные детали плана еще не согласованы, "параметры уже определены". Министр Британии попытается убедить Гегсета, что Штатам необходимо будет оказать военную "поддержку" европейским силам, если они хотят умерить дальнейшую агрессию Кремля, а это то, что Трамп до сих пор отказывался делать.

"Это работа в процессе", – высказался один британский чиновник.

Гили также призовет американцев возобновить приостановленную военную помощь Украине в рамках усилий по тому, чтобы Зеленский находился в "сильнейшей позиции" на мирных переговорах с Москвой.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что официально представят план Трампа. Даунинг-стрит отказалась комментировать, когда британский премьер может вернуться в Вашингтон для переговоров. В Лондоне отдают себе отчет, что администрация США пристально следит за тем, что правительство Великобритании говорит об Украине, в частности в социальных сетях.

Накануне встречи Гили с Гегсетом министр обороны Великобритании настаивал на том, что англо-американские отношения "столь же крепки, как всегда" и "подчеркиваются общей приверженностью свободе и демократии". Он повторил призывы в Британию и Европу "еще больше активизироваться, чтобы взять на себя больше ответственности за нашу безопасность, и мы это делаем".

"Перед лицом растущих глобальных угроз мы укрепляем наши связи как союзники по НАТО, укрепляя нашу национальную безопасность и экономическую безопасность", — подчеркнул он.

Напомним, The New York Times сообщило о том, что президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер пять дней обсуждали, как изменить подход к американскому лидеру Дональду Трампу после скандальной встречи в Овальном кабинете.

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