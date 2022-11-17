Британский премьер рассказал, можно ли Россию исключить из состава G20

G20 более широкая группа стран, чем G7.
Агрессора Российскую Федерацию нельзя исключить из стран "Большой двадцатки", несмотря на призывы некоторых западных политиков.
Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак во время выступления на саммите СОР27 в Египте.
"G20 более широкая группа стран, работающая по принципу консенсуса. Таким образом, невозможно исключить Россию из этой группы таким же способом, как из G7", — подчеркнул глава правительства Британии.
По его словам, Лондон тесно работает с партнерами по G20, чтобы передать сигнал о том, что угрозы применения ядерного оружия недопустимы.
К слову, накануне саммита G20 Сунак заявил, что Россия становится "государством-изгнанником".
Напомним, Верховная Рада Украины обратилась к участникам G20 с просьбой исключить Россию из состава этой организации. За соответствующее постановление проголосовали 310 нардепов.
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