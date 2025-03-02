Британский премьер Стармер ответил, может ли Путин после мирных переговоров снова напасть на Украину

Кир Стармер заявил, что не доверяет Путину, однако верит Трампу и Зеленскому.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не доверяет Путину и считает, что российский диктатор снова нападет на Украину, как только получит такую возможность.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Стармер отметил, что Украине нужны гарантии безопасности, поскольку никто не доверяет Путину. Британский политик отметил, что Россия даже после мирных переговоров может снова напасть на Украину.

Стармер также сказал, что доверяет Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу.

В интервью BBC его спросили, "сделал ли Зеленский что-то плохое", и Стармер ответил, что нет, добавив, что украинский президент храбро служит своей стране как лидер военного времени с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Стармер говорит, что происходящее сейчас – это настоящий "момент хрупкости" в Европе.

Напомним, сегодня стартует саммит в Лондоне.

Также Великобритания и Франция вместе с Украиной хотят создать новый мирный план, а затем представить его США.

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