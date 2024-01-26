Бронирование за деньги: в Раде предлагают ввести платеж за отсрочку от мобилизации

Предлагается предоставить возможность бронировать сотрудников всем предприятиям, а не только критически важным из списка Кабмина.

В Верховной Раде готовят законопроект с изменениями подхода к бронированию военнообязанных. Авторы документа предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.

Об этом сообщает Forbes.

Соавтор законопроекта нардеп Дмитрий Наталуха рассказал, что предлагается предоставить возможность бронировать работников всем предприятиям, а не только критически важным из списка правительства. Главным условием для этого будет то, что компания должна работать в "белую" и платить налоги в государственный бюджет.

Так, сейчас рассматривается вариант, чтобы к 1,5% военного сбора добавить фиксированную ставку в размере 20 тыс. грн за каждого забронированного работника. Бронировать можно будет до 50% военнообязанных работников.

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По словам Наталухи, по разным сценариям фиксированная ставка за бронирование может принести от 18 млрд до 155 млрд грн в год.

Издание со ссылкой на законопроект указывает, что на сегодняшний день в Украине забронировано 538 тыс. мужчин, включая госслужащих и работников военных администраций.

К слову, ранее ТСН.ua объяснил, на каком этапе сейчас находится новый законопроект о мобилизации: почему "затихли" нардепы и когда будет решение Рады.

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