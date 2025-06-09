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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Бросили на стол список ультиматумов: Сибига о реакции РФ на предложения Украины в Стамбуле

Россияне бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, неприемлемых для дипломатов

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Бросили на стол список ультиматумов: Сибига о реакции РФ на предложения Украины в Стамбуле

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © МИД Украины

Россия до сих пор не ответила на предложения Украины, что наша сторона передала перед встречей в Стамбуле.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с литовским коллегой Кястутисом Будрисом в Киеве 9 июня.

По его словам, РФ не предоставила никакого ответа на украинские предложения, переданные напрямую перед встречей в Стамбуле,

«Только Россия блокирует мирный процесс. Россия до сих пор не ответила на наши конструктивные предложения, которые мы передали напрямую перед встречей в Стамбуле. Они бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, которые неприемлемы для дипломатов», — сказал он.

По словам министра, это еще раз демонстрирует, что нужно усиливать давление на Россию и всех, кто помогает ей вести войну против Украины.

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