Брянскую область России якобы атаковали БПЛА-камикадзе: обвиняют "украинских националистов"

Этой ночью неизвестные безпилотники атаковали Брянскую область России.
Об этом утверждает губернатор Брянской области России Александр Богомаз.
По предварительной информации, якобы все дроны были сбиты. О типе беспилотников не уточняется.
«Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять. Спасибо нашим защитникам! Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Информацию об якобы атаке распространяют в соцсетях. Хотя в местных пабликах о "нападении" дронов нет ни слова.
Следует отметить, что обвинение в атаках украинских военных является традиционным для российских властей.
Напомним, 29 января власти российской Курской области заявили о "хлопке". Отмечается, что якобы произошел обстрел поселка Краснооктябрьское Глушковского района.
Читайте также:
- Россияне создали "цифровую армию" и распространяют фейки, которые могут распространить панику среди украинцев
- В Ростове-на-Дону снова стрельба: неизвестный в ТЦ открыл огонь из автомата и скрылся
- В нескольких городах Белгородской и Брянской областей раздались взрывы: в РФ пишут о "массированном обстреле"