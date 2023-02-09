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Брянскую область России якобы атаковали БПЛА-камикадзе: обвиняют "украинских националистов"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
660
Время на прочтение
1 мин
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Брянскую область России якобы атаковали БПЛА-камикадзе: обвиняют "украинских националистов"

Фото: Getty Images

Этой ночью неизвестные безпилотники атаковали Брянскую область России.

Об этом утверждает губернатор Брянской области России Александр Богомаз. 

По предварительной информации, якобы все дроны были сбиты. О типе беспилотников не уточняется.

«Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять. Спасибо нашим защитникам! Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

Информацию об якобы атаке распространяют в соцсетях. Хотя в местных пабликах о "нападении" дронов нет ни слова. 

Следует отметить, что обвинение в атаках украинских военных является традиционным для российских властей. 

Напомним, 29 января власти российской Курской области заявили о "хлопке". Отмечается, что якобы произошел обстрел поселка Краснооктябрьское Глушковского района.

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Дата публикации
Просмотры
660
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