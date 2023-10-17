Брюссель обсуждает с Будапештом разблокирование помощи ЕС Украине – Reuters

– Венгрия стремится завершить финансовые переговоры с Европейским Союзом.
До конца ноября Европейский Союз и Венгрия стремятся достичь соглашения о разблокировании переговоров по вступлению Украины в ЕС и финансовой помощи Киеву.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.
Отмечается, что Евросоюз рассматривает возможность разблокирования миллиардов евро для Венгрии, которые были заморожены из-за проблем верховенства права – отступление Будапешта от стандартов демократии. Высокопоставленные должностные лица ЕС заявили, что среди целей возобновления финансирования от Союза есть согласие Венгрии на расширение помощи Украине и разблокирование начала переговоров по вступлению страны в Евросоюз.
Представители ЕС сообщили Reuters, что принятые венграми законы по усилению независимости судебной системы приблизили соглашение по размораживанию части примерно с 22 млрд евро помощи на экономическое развитие страны и сделали возможным продолжение переговоров.
Благодаря размораживанию финансирования со стороны ЕС Венгрия сможет запустить ряд инфраструктурных проектов и дать импульс национальной экономике, которая пытается оправиться от самой продолжительной за последние десятилетия рецессии.
Как сообщалось, из-за позиции относительно Украины Еврокомиссия заблокирует выделение Венгрии 13 миллиардов евро. Отмечается, что таким образом Еврокомиссия хочет добиться изменения позиции венгерского правительства по финпомощи Украине.
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