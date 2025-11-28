Брюссель поставил Киеву жесткие условия для вступления в ЕС: что требует выполнить

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Европейский Союз требует от Украины решительных шагов по борьбе с коррупцией на самом высоком уровне. Также предупреждают, что без успешной системы преследования чиновников-коррупционеров страна не получит поддержки государств-членов для вступления в блок.

Об этом заявил европейский комиссар по юстиции Майкл Макграт в интервью изданию POLITICO.

Макграт подчеркнул, что европейские правительства не поддержат ни одну страну-кандидата, включая Украину, если она не докажет наличие эффективного механизма искоренения преступности среди политической и бизнес-элиты.

Реклама

«В каждой стране кандидате должна быть надежная система для расследования вероятных случаев коррупции на высоком уровне. Нужна надежная система расследования, а, наконец, и судебного преследования и вынесения приговоров, и демонстрация успешного опыта в этой области», — заявил Макграт.

Макграт подтвердил, что хотя Киев прилагает «максимальные усилия» для борьбы с коррупцией, «одинаковые стандарты применяются ко всем странам-кандидатам».

«Верховенство права и реформы правосудия является основой процесса вступления», — подчеркнул еврокомиссар.

Также он добавил, что ЕС имеет «очень открытые и честные отношения с украинскими властями относительно того, каковы эти требования». Макграт предупредил, что если эти стандарты не будут соблюдены, страна «не получит поддержки от государств-членов Европейского Союза для продвижения по пути к вступлению».

Реклама

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины устроили 10 ноября обыски у бизнесмена Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, его эксрадника Игоря Миронюка, а также в компании «Энергоатом».

Также сегодня утром 28 ноября у руководителя Офиса президента Андрея Ермака прошли обыски. О них одним из первых сообщил народный депутат Ярослав Железняк, заявив, что следственные действия проводят НАБУ и САП в правительственном квартале. Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро официально подтвердило обыски, отметив, что они санкционированы и осуществляются в рамках расследования. Детали в ведомстве пообещали обнародовать позже.