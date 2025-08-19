- Дата публикации
"Будь реалистом": Трамп призвал Путина встретиться с Зеленским и обсудить требования
Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский заявил, что готов обсудить территориальные вопросы, но подчеркнул, что их следует обсудить между ним и Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить территориальные вопросы. Но это следует делать с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом пишет Axios.
Как отметил источник, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский заявил, что готов обсудить территориальные вопросы, но подчеркнул, что их нужно обсудить между ним и Путиным.
По словам украинского чиновника, Трамп согласился с этим.
Axios сообщает, что когда Трамп позвонил по телефону Путину в понедельник вечером, он сказал российскому диктатору, что ему придется встретиться непосредственно с Зеленским, чтобы обсудить его территориальные требования. В то же время, американский лидер призвал Путина быть «реалистом».
Напомним, 18 августа президент США Дональд Трамп связался «с российской стороной», предложившей провести двустороннюю встречу в формате Украина-Россия, а затем трехстороннюю: Украина-Россия-США. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что «готов ко всем форматам». В частности, до встречи с Путиным.
Журналист Барак Равид сообщил, что встреча Зеленского и Путина может состояться до конца августа. Это может быть первым прямым диалогом Зеленского и Путина длительное время. Впрочем, где именно могут встретиться лидеры, неизвестно. В частности, президент Франции как вариант называет швейцарскую Женеву, а Reuters со ссылкой на источники в Белом доме пишет о Венгрии.