"Будь реалистом": Трамп призвал Путина встретиться с Зеленским и обсудить требования

Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Путин / © ТСН

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить территориальные вопросы. Но это следует делать с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет Axios.

Как отметил источник, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский заявил, что готов обсудить территориальные вопросы, но подчеркнул, что их нужно обсудить между ним и Путиным.

Реклама

По словам украинского чиновника, Трамп согласился с этим.

Axios сообщает, что когда Трамп позвонил по телефону Путину в понедельник вечером, он сказал российскому диктатору, что ему придется встретиться непосредственно с Зеленским, чтобы обсудить его территориальные требования. В то же время, американский лидер призвал Путина быть «реалистом».

Напомним, 18 августа президент США Дональд Трамп связался «с российской стороной», предложившей провести двустороннюю встречу в формате Украина-Россия, а затем трехстороннюю: Украина-Россия-США. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что «готов ко всем форматам». В частности, до встречи с Путиным.

Журналист Барак Равид сообщил, что встреча Зеленского и Путина может состояться до конца августа. Это может быть первым прямым диалогом Зеленского и Путина длительное время. Впрочем, где именно могут встретиться лидеры, неизвестно. В частности, президент Франции как вариант называет швейцарскую Женеву, а Reuters со ссылкой на источники в Белом доме пишет о Венгрии.