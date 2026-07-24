Буданов — человек, словам которого можно доверять, — американский волонтер

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Такое мнение высказал американский эксперт, волонтер, блогер Грег Терри, комментируя заявление руководителя ОП Кирилла Буданова по поводу кадрового решения об обновлении командования ВСУ.

В новом выпуске на канале Greg Terry Experience волонтер обратил внимание на слова Буданова о решении Президента и оценке Михаила Драпатого.

"Буданов сегодня выступил, как всегда, с мудрыми словами", - отметил Терри.

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Он процитировал Кирилла Буданова об его отношении к Михаилу Драпатому.

«Я давно знаю Драпатого. Это командир с реальным чувством боя, который трезво оценивает обстановку, быстро принимает решения и хранит своих людей. Армия ему доверяет, и это боевое достижение», — сказал Грег Терри.

Американский волонтер подчеркнул, что аудитория его канала каждый раз высоко оценивает мудрость Буданова и его особую манеру говорить.

«В последние несколько месяцев каждый раз, когда я публикую видео или цитату Буданова, вы остаетесь чрезвычайно пораженными его мудростью, тем, как он говорит. Он говорит тихо, но держит в руках большую дубинку», — сказал Терри.

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По его словам, Буданов принадлежит к тем украинским деятелям, словам которых можно доверять.

"Это слова Кирилла Буданова, которому мы с вами можем доверять", - подытожил американский волонтер.

Он также отметил, что слова Буданова о Михаиле Драпатом являются полной противоположностью тому, что о нем заявлял российский пропагандист Владимир Соловьев.

Напомним, ранее Кирилл Буданов комментировал решение о назначении Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, отметив, что «армия в надежных руках».]

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