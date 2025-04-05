Буданов честно ответил, собирается ли идти в политику: подробности

Кирилл Буданов ответил, собирается ли идти в политику после войны / © ТСН

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Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, планирует ли идти в политику после завершения войны в Украине.

На этот вопрос он ответил журналистке Анне Максимчук в интервью.

"Я сейчас ничего не планирую, у меня война, как кажется, у всех в нашей стране", - отметил глава ГУР.

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Слухи о возможном политическом пути появлялись раньше, однако после войны ситуация может измениться.

Напомним, по словам экс-замначальника ГУР МО, Ильи Павленко, важной чертой нынешнего начальника ГУР МО Украины является то, что он не «паркетный», и сам часто появляется в горячих точках вместе со своими солдатами. Генерал Буданов обладает безусловным авторитетом среди бойцов и сотрудников. И такой его стиль управления доказал свою эффективность.

Он также добавил, что ГУР также умеет удачно проводить ИПСО – сложные, многовекторные. Разведка способна избивать в московские сакральные места, даже в сам Кремль.