Буданов держит Зеленского в курсе реального положения дел, - блоггер

© скриншот с видео

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"Вчера президент Зеленский встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым, чтобы обсудить уязвимые места россии и процесс обмена пленными. Для тех, кому интересно подробнее, оставлю ссылку в первом комментарии. Но мне кажется, это очень хороший знак. Потому что казалось бы, это обычная рабочая встреча, но такие встречи очень важны". подчеркнул Шнайдер.

Он подчеркнул, что, учитывая ту тяжелую ситуацию, в которой сейчас находится Украина, президенту нужно понимать реальное положение вещей и слышать информацию из первых уст.

"Буданов по сути и является главным "каналом", который связывает президента с реальностью, ведь руководит критически важной разведслужбой, имеет огромные потоки информации и планирует спецоперации. Именно Буданов видит полную картину: ситуацию на фронте, во вражеских тылах, что делается для противодействия враждебным дезинформациям".

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Без четкого понимания слабых мест не только России, но и наших Украина не сможет действовать вовремя и эффективно, подчеркнул блогер.

Ошибки стоят нам очень дорого. Поэтому такие встречи имеют настоящий стратегический вес. Как и то, чтобы наш руководитель ГУР оставался в прямом контакте с президентом”, – констатировал Михаил Шнайдер.