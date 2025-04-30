Буданов действует стратегически и рационально, готовя удары по критическим целям на российской территории.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил блоггер и политический эксперт Владимир Цыбулько.

"Заметил, что сегодня уже почти каждый второй разбирается в военных стратегиях. Оно как будто и понятно - время такое. Критики действий Сил обороны в инфопространстве сейчас очень много: от нескрываемой паники до "все пропало". Задумался, а действительно ли у нас такой хаос? На мой взгляд, ни один удар по россии не является случайным. удара по критической цели”, - подчеркнул Цыбулько.

Он напомнил, что только в апреле под ударами оказались завод по производству взрывчатки "Промсинтез" в Самарской области, кстати, не первый раз, и Брянский завод по микроэлектронике.

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"Похоже, что план есть, и он достаточно четкий. В контексте с сообщением Буданова о наличии в ГУР списка оборонных объектов России, можно сделать вывод, что объекты имеют свою приоритетность для России. А определяется она на базе разведданных и аналитики", - убежден блоггер.

По его словам, это недавно подтвердил и военный эксперт Евгений Дикий, которого процитировал эксперт: "Каждая из целей - результат глубокого анализа, стратегического мышления и слаженной работы разведки. Мы ранживаем эти объекты по приоритетности. То есть по тому, насколько важны, критично и незаменимы вещи для одной из наших сторон. технические возможности и погодные условия – с другой, мы и определяем, когда и на каком из этих объектов нужно смотреть вверх. Мы очень хорошо знаем, кто это делает и по каким критериям”.

"Так что, судя по этому и результатам ударов, проводится большая командная работа, которую эффективно координирует Буданов. Если смотреть на этот процесс глубже, невозможно не заметить стоящих за ним профессионализм и холодный ум", - констатировал Владимир Цыбулько.