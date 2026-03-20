Буданов – это человек, которому можно верить, – о.

По словам Кулебы, именно Буданов ранее сообщал, что российская сторона не возражает против обсуждения таких гарантий. Дипломат подчеркнул, что доверяет этой информации, поскольку считает руководителя ОУ надежным источником.

«Кирилл Буданов – это человек, которому можно верить», – подчеркнул эксминистр.

В то же время, он подчеркнул, что главная проблема заключается не в тексте будущих гарантий, а в политической воле их выполнять.

Кулеба объяснил это на примере: даже если стороны подписывают детальное соглашение с обязательствами по защите, оно не имеет смысла, если в критический момент нет готовности действовать.

«Вот что происходит, когда документ есть, а воли нет», – отметил он.

Отдельно эксминистр отметил, что остается открытым вопрос продолжительности таких гарантий - речь идет о нескольких годах или десятилетиях.

Процесс формирования действенных гарантий продолжается, но, по его мнению, ключевыми остаются собственные возможности Украины.

«Гарантия безопасности номер один – Силы обороны Украины. Гарантия безопасности номер два – интеграция Украины в Европейский Союз. Потому что тебя защищают по-настоящему только когда ты часть семьи», - подытожил Дмитрий Кулеба.