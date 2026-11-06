Буданов готовится к переговорам с Россией: что глава ОП сказал о возможном завершении войны

Кирилл Буданов

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Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов войдет в состав украинской делегации на трехсторонних переговорах с Россией при участии США, которые запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби.

Об этом он заявил в беседе с корреспондентом американского телеканала CBS News Эйданом Стретчем 6 ноября.

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По словам журналиста, Буданов сообщил ему, что войдет в состав украинской делегации на предстоящей встрече. Ранее он уже представлял Украину на переговорах в феврале, когда состоялись первые обсуждения возможного завершения войны. Теперь, как и тогда, возглавлять украинскую переговорную группу будет глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

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Глава Офиса президента не ожидает, что предстоящая встреча сразу принесет существенные результаты. Он подчеркнул, что переговорный процесс не завершится этими консультациями, а стороны будут лишь обсуждать готовность к прекращению войны.

«Повторю еще раз: эти переговоры — не последние. Они не являются заключительными», — заявил Буданов в интервью CBS News.

По его словам, пока сложно прогнозировать, о чем именно удастся договориться в ходе встречи. В то же время сам факт готовности украинской и российской сторон к непосредственному диалогу он считает определенным позитивным сигналом.

«Готовность к переговорам уже является признаком определенного прогресса», — отметил глава Офиса президента, добавив, что конкретные результаты можно будет оценить уже через несколько дней.

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Корреспондент CBS News также обратил внимание на значительный боевой опыт Буданова, который он приобретает с 2014 года. По мнению журналиста, это обстоятельство может иметь значение при обсуждении военно-технических аспектов возможного прекращения огня, ведь российские представители, с которыми встретится украинская делегация, также обладают военным опытом.

Стретч высказал предположение, что благодаря этому стороны смогут лучше понимать друг друга при обсуждении практических механизмов возможного перемирия.

Напомним, советник президента США Джаред Кушнер заявил, что Соединенные Штаты работали с Украиной и Россией над предложениями для переговоров в Абу-Даби, которые запланированы на следующую неделю.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел беседу со специальными представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили подготовку к предстоящим трехсторонним переговорам с участием Украины, США и России, которые должны состояться 10–11 ноября в Абу-Даби.

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