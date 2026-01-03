Буданов хочет избежать "судьбы Залужного" - эксперт о новом руководителе ОП

Стало известно, почему Буданов согласился возглавить ОП / © скриншот с видео

Именно медийная узнаваемость Кирилла Буданова в Соединенных Штатах могла повлиять на решение Владимира Зеленского назначить экс-главу ГУР руководить Офисом президента.

Такое мнение высказал эксперт по международной безопасности фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, передает «24 канал».

По его мнению, назначение Буданова сейчас особенно важно, учитывая ситуацию вокруг мирных переговоров, попытки Украины совместно с Европой повлиять на Дональда Трампа и его окружение.

«В этих условиях, когда россияне снова активизировали свое информационное влияние на администрацию президента США, с нашей стороны выбрать именно Буданова, которого американцы знают и довольно положительно к нему относятся, в том числе с прицелом, что он может стать одним из ключевых коммуникаторов с командой Трампа — выигрышный ход», — считает Жовтенко.

В то же время, эксперт подчеркивает и внутриполитический контекст. По мнению Жовтенко, Буданов видит пример Залужного, поэтому делает свои выводы.

«Буданов, глядя на пример генерала Залужного, которого в конце концов направили вообще за пределы Украины, в определенной степени ограничив его коммуникацию на внутреннюю аудиторию, принял предложение Зеленского и решил сохранить доступ к украинской общественности. Тем самым он застраховал себя от судьбы Залужного», — отметил аналитик.

Жовтенко не скрывает, что, вероятно, президент Зеленский со своей стороны надеется на то, что ему удастся «нейтрализовать» потенциального конкурента на выборах. Сам Буданов, согласившись стать руководителем ОП, пытается сохранить свое влияние на украинскую аудиторию и оставаться в медийном пространстве.

Заметим, что политолог Олег Саакян высказывал похожее мнение, что Буданов фактически возглавит переговорную группу со стороны Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил главой своего Офиса руководителя ГУР Кирилла Буданова.