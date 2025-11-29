ТСН в социальных сетях

Буданов и Малыш могут быть лучшими переговорщиками от Украины, - Ярош

Начальника ГУР Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка назвали лучшими из возможных переговорщиков от Украины в контексте будущих мирных переговоров.

Буданов и Малыш могут быть лучшими переговорщиками от Украины, - Ярош

Такое мнение высказал командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош на своей странице в Facebook .

«Считаю, что лучшими переговорщиками от Украины могут быть генерал-лейтенант Василий Малюк и генерал-лейтенант Кирилл Буданов», - написал Ярош, добавив, что эти двое боевых генералов неоднократно доказывали свою способность действовать в интересах национальной безопасности государства.

Отметим, что и Буданов, и Малыш пользуются безоговорочным авторитетом и доверием среди украинцев, которое неоднократно оправдывали своим боевым опытом и способностью принимать трудные решения в самых сложных ситуациях.

