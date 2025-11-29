Реклама

Такое мнение высказал командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош на своей странице в Facebook .

«Считаю, что лучшими переговорщиками от Украины могут быть генерал-лейтенант Василий Малюк и генерал-лейтенант Кирилл Буданов», - написал Ярош, добавив, что эти двое боевых генералов неоднократно доказывали свою способность действовать в интересах национальной безопасности государства.

Отметим, что и Буданов, и Малыш пользуются безоговорочным авторитетом и доверием среди украинцев, которое неоднократно оправдывали своим боевым опытом и способностью принимать трудные решения в самых сложных ситуациях.