Буданов и Малыш могут быть лучшими переговорщиками от Украины, - Ярош
Начальника ГУР Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка назвали лучшими из возможных переговорщиков от Украины в контексте будущих мирных переговоров.
Такое мнение высказал командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош на своей странице в Facebook .
«Считаю, что лучшими переговорщиками от Украины могут быть генерал-лейтенант Василий Малюк и генерал-лейтенант Кирилл Буданов», - написал Ярош, добавив, что эти двое боевых генералов неоднократно доказывали свою способность действовать в интересах национальной безопасности государства.
Отметим, что и Буданов, и Малыш пользуются безоговорочным авторитетом и доверием среди украинцев, которое неоднократно оправдывали своим боевым опытом и способностью принимать трудные решения в самых сложных ситуациях.