© Associated Press

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"На днях я уже публиковал фрагмент нового интервью Буданова, но это была лишь маленькая частичка из этого интересного разговора - очень советую посмотреть полностью и внимательно. Особо советую обратить внимание на то, как и что Буданов говорит о геополитических и стратегических вопросах. Он уже качественно ориентируется не только в военной тематике. Более того, он рассматривает очень много, он рассматривает очень много, он рассматривает не только в военной тематике. многим нашим руководителям не хватает. Думаю, что это все благодаря замечательной команде ГУР, которую он сам и создал фактически с нуля”, - отметил Прокопишин.

В качестве показательных он напомнил о таких выдающихся примерах работы ГУР, как освобождение всех пленных украинок из сирийских лагерей в результате уникальной пятилетней "многоходовки", операции против ПВК Вагнера в Африке, утопленные российские корабли, сбитые российские самолеты и вертолеты, операции в том числе неизвестного). Причем, в некоторых операциях генерал Буданов принимал участие лично и получил тяжелое ранение.

"Мне очень импонируют его покой, принятие реальности и стратегическое мышление. Думаю, мало кто будет спорить, что на наших глазах из военного профессионала вырос сильный управленец, способный подобрать и организовать квалифицированные кадры. Считаю, что у него серьезная и качественная команда, которая действительно работает системно и достигает иногда даже современной Украины, где деградация многих госструктур уже не просто очевидна, но и зашла слишком далеко…” - констатировал блогер.

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