Буданов: Коррупция и некомпетентность приводят к антигосударственным решениям

Коррупция, некомпетентность и отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям. Такое убеждение высказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, комментируя расследование журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

“Коррупция, некомпетентность и отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям., программы Схемы: коррупция в деталях — RFERL, о то, как произошло, что москва использует для ударов по украинским городам переданные ей Украиной в 90-х годах стратегические бомбардировщики и ракеты”, — написал глава ГУР.

Он поблагодарил команду "Схем" за эту важную работу, отметив, что и информация от Главного управления разведки, в частности о российских пилотах — военных преступниках, стала полезной при создании материала.

"Преодолеть врага и надежно защитить Украину сможем тогда, когда необратимо изменимся. Интересы государства должны стать главным приоритетом для каждого", — констатировал Кирилл Буданов.