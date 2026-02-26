- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 218
- Время на прочтение
- 1 мин
Буданов: Моя задача сейчас – наладить эффективный переговорный процесс
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что главным фокусом его работы на этом этапе является обеспечение эффективного переговорного процесса по завершению войны. В интервью ведущему ливанскому изданию Almodon Буданов подчеркнул, что нынешние обстоятельства требуют максимальной концентрации именно на дипломатическом треке. По его словам, дискуссии о других политических вопросах пока не актуальны.
"Моя задача сейчас - наладить эффективный переговорный процесс", - подчеркнул он, комментируя свою роль в текущей фазе международных консультаций.
Буданов также отметил, что переговоры остаются сложным и многоуровневым процессом, нуждающимся в системной работе и координации с партнерами Украины.