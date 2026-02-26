Буданов: Моя задача сейчас – наладить эффективный переговорный процесс

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что главным фокусом его работы на этом этапе является обеспечение эффективного переговорного процесса по завершению войны. В интервью ведущему ливанскому изданию Almodon Буданов подчеркнул, что нынешние обстоятельства требуют максимальной концентрации именно на дипломатическом треке. По его словам, дискуссии о других политических вопросах пока не актуальны.