Буданов: Мы должны остаться объединенными и во время войны, и в мирное время

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов призвал украинцев идти к победе всем вместе и оставаться объединенными и во время войны, и в мирное время. состоялся во Львове.

“Большая честь представлять здесь Украину и ветеранская среда. приняли этот вызов. Мы защитим свою границу, семьи, имущество, культуру, честь. объединенными: и во время войны, и в мирное время. К победе лучше идти вместе, а не в одиночку”, — подчеркнул Буданов.

По его словам, во время форума презентовали дорожную карту развития ветеранской государственной политики, взаимодействия между ветеранами, членами их семей, членами семей погибших, пропавших без вести, пленных и органами власти, общинами, международными организациями.

Отметим, что форум "Ветераны — путь домой" организовали Комитет Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов, Уполномоченный ВР по правам человека, Министерство по делам ветеранов Украины, Межфракционное депутатское объединение "Реабилитационные силы Украины".

Мероприятие прошло при поддержке Программы USAID "Совет: следующее поколение", Львовской ОВА, общественных ветеранских организаций.