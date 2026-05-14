Буданов мыслит категориями неситуативного контроля, а стратегической устойчивости государства, эксперт

Такое мнение высказал политолог и блогер Виктор Таран.

«В свежем материале „Главкома“ о политических процессах в Киеве обратил внимание на одну интересную деталь. С приходом Кирилла Буданова в офис президента постепенно начинает меняться сам стиль взаимодействия Банковой с региональными элитами. И, похоже, в столице это уже отмечают даже те, кто годами существовал в логике постоянных аппаратных конфликтов и политики ситуативного истощения оппонентов», — отметил Таран.

По его словам, показательно и то, что после назначения Буданов был в значительной степени сфокусирован, прежде всего, на переговорном и внешнеполитическом треке, а не на традиционных для украинской внутренней политики войнах за контроль над Киевом или регионами. Уже сам этот акцент постепенно формирует другую атмосферу внутри системы, уверен эксперт, ведь в последние годы украинская политика настолько привыкла к постоянному конфликту между Банковой и столицей, что любая пауза в эскалации стала восприниматься как политическое исключение из правил.

«Похоже, Буданов переносит в гражданскую политику подход, сформированный в секторе безопасности и стратегического планирования. Меньше ручного вмешательства в локальные конфликты. Больше внимания к общей устойчивости системы, управляемости процессов и долгосрочным рискам. Его воздержание во внутриполитических вопросах пока выглядит не проявлением пассивности, а скорее попыткой не перегружать систему дополнительными внутренними кризисами в условиях Великой войны. Создается впечатление, что его гораздо меньше интересует традиционный украинский политический формат в стиле "кто кого пересидит в кабинетах". Во времена руководства ОП Андреем Ермаком конфликт между Ткаченко и Кличко фактически стал одним из элементов общей политической архитектуры Банковой. В определенный момент сам процесс конфликта начал приобретать самодостаточный характер и превратился в отдельный механизм политического управления», — написал блоггер.

Сейчас, убежден он, акцент постепенно смещается из политики постоянного обострения на более прагматическую модель взаимодействия между центром и регионами.

«Меньше публичной конфронтации. Больше попыток сформировать хотя бы базовую предсказуемость правил и процедур. И это может оказаться более важным процессом, чем кажется на первый взгляд. Ибо, по возможности понять, Буданов мыслит ближе к категориям стратегической устойчивости государства, чем к модели ситуативного политического контроля. Для построения эффективной внешней политики и архитектуры безопасности необходим стабильный внутренний контур. Предполагаемые регионы. Работающие институты. Минимизация внутреннего хаоса. Особенно в стране, живущей в условиях затяжной войны», — подчеркнул политолог.

Судя по всему, добавил он, в офисе президента постепенно формируется запрос на систему, способную работать более автономно без постоянного ручного вмешательства из центра.

«И это может быть одним из самых недооцененных изменений последнего времени. Потому что украинская политика настолько привыкла к режиму постоянного обострения, что появление признаков системной управляемости уже начинает выглядеть необычно», — констатировал Виктор Таран.

