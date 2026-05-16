Буданов намекнул на тайные каналы в России: что это дает Украине

Кирилл Буданов.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявляет, что его прошедшая работа в должности главы ГУР помогает ему вести переговоры по мирному соглашению с Россией.

Об этом бывший главный военный разведчик рассказал в интервью The Times.

Буданов рассказал, что все еще имеет доступ к информаторам и влиятельным фигурам в России, которые дают разведывательную информацию о сильных и слабых сторонах, а также о «красных линиях» сидящих за столом переговоров.

«Мы имели с ними дело много лет. Потому, поверьте, я знаю, как с ними разговаривать», — подчеркнул руководитель ОП.

The Times отмечает, что в должности главы украинской разведки Буданов создал систему для переговоров по обмену пленными, часто используя на косвенные каналы внутри России. По его словам, сейчас эти каналы оказались полезными для мирных переговоров.

Интервью Буданова The Times — важные заявления

Глава ОП заявил, что у России есть возможность нанести ядерный удар по Украине. По его словам, ее потенциал в «ядерце» «позволяет выполнить такую задачу». Впрочем, сейчас нет никаких признаков этого. Если бы были, добавил Буданов, он бы знал.

Тем временем , Киев готовит технологические «сюрпризы» для россиян на фронте. У Украины уже есть прототипы «умных» автономных беспилотников. Буданов подчеркнул, что технологическая революция, происходящая в стране, позволила ВСУ нанести тяжелые потери российским оккупантам.

Руководитель Офиса президента также пообещал бороться с эксцессами со стороны работников ТЦК «всеми возможными способами». В то же время, уточнил он, мобилизация должна продолжаться.

Дата публикации 12:27, 13.05.26 Количество просмотров 69

