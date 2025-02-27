Буданов назвал лица, которые больше всех влияют на Путина

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что окружение президента России Владимира Путина, которое формирует его мнение и помогает принимать решения, не изменилось.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

Начальник военной разведки обратил внимание, что во влиянии на решения Путина очень упала роль главы Совета безопасности России Сергея Шойгу.

"Единственное – роль Шойгу сильно упала. Это единственное, при том что роль Патрушева не сильно изменилась. Это такой интересный момент. Должность секретаря Национальной безопасности и обороны Российской Федерации – это ключевая должность в России. Другой вопрос, что именно Шойгу на ней ограничили", – сказал Буданов.

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Он также отметил, что на сегодняшний день рабочий кабинет помощника президента России Сергея Патрушева размещен в Кремле. Раньше он был по другому адресу.

"Я же говорю, здесь не так все просто, как кажется сначала. Изменения назрели, они сделали то, что сделали. Но Шойгу Патрушевым не стал. Он даже заместителей своих назначить не может", — рассказал начальник ГУР.

Он также высказался о работе нового министра обороны России Андрея Белоусова. По словам Буданова, министр работает нормально. Путин воспринимает Белоусова "технократически", то есть это человек, занимающийся бюрократическими и организационными вопросами.

Начальник ГУР отметил, что работа российского министра обороны "больше в тени" и дает результат.

"Давайте тоже честно скажем, она результат дает. Они смогли немного уменьшить уровень хищения в российской армии, реально смогли. Это есть, но уменьшилось. Больше доходит до развития, поддержки вооруженных сил РФ и др. Ну это то, что на поверхности", – рассказал Буданов.

К слову, ранее начальник ГУР заявил, что стратегическая цель России по отношению к Украине – поглотить ее – остается неизменной. Москва продолжит свои действия до тех пор, пока не достигнет этой цели.