Буданов раскрыл правду о брате Ермака

По словам руководителя военной разведки, Денис Ермак принимал участие в боях за Ирпень.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака – Денис принимал участие в обороне Киева в начале полномасштабного вторжения России.

Об этом Буданов сказал в интервью "Украинской правде".

Начальник военной разведки сообщил, что в течение полномасштабной войны видел много людей, "которых общество наше не очень любит медийно", в совершенно разных событиях, которые "меняли те или иные эпизоды этой войны".

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Среди таких людей Буданов назвал Дениса Ермака.

"Я видел его во время первых же дней обороны Киева. Он на Ирпене там работал со снайперской (винтовкой – ред.)… Я, когда его увидел, очень удивлен был, зная, кто он. И здесь человек работает", – рассказал начальник ГУР.

Напомним, 25 февраля 2022 года Андрей Ермак сообщил, что его брат Денис стал добровольцем-снайпером в батальоне терробороны.

Заметим, в 2020 году вокруг Дениса Ермака разгорелся скандал, когда нардеп на то время от "Слуги народа" Гео Лерос распространил видео, где якобы брат руководителя ОП "барижит государственными должностями". Лерос утверждал, что Ермак проводил собеседование с желающим получить должность замминистра инфраструктуры, который также хочтел курировать "Укрзализныцю". Еще на одном видео обсуждалась должность на Киевской таможне. Брат руководителя ОП все отрицал. А в 2021 году суд обязал Лероса опровергнуть информацию об Ермаке по иску последнего.

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