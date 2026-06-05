Буданов неожиданно прибыл в Польшу: что известно о срочных переговорах

Кирилл Буданов

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Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов находится с неанонсированным визитом в Варшаве, где проводит ряд встреч с чиновниками Польши.

О визите украинской делегации сообщили польские издания Onet и RMF FM.

Буданов уехал в Польшу — какая причина

По информации СМИ, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов уехал вместе с бывшей вице-премьер-министром Украины Ириной Верещук и с первым заместителем руководителем ОП Сергеем Кислицей. Они уже провели встречу с государственным секретарем Министерства иностранных дел Польши Марцином Босацким.

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Как сообщил представитель польского МИД Мацей Вевир в комментарии агентства PAP, разговор состоялся по просьбе украинской стороны после того, как Независимый центр специальных операций «Север» ВСУ получил почетное название «Герои УПА».

«Заместитель министра Босацкий представил польскую позицию, подчеркнув, что решение президента Украины Владимира Зеленского вызвало боль и возмущение в польском обществе, которое с начала российской агрессии поддерживало защищаемую Украину. Он подчеркнул, что взаимные отношения должны строиться на основе исторической правды, уважения жертв и диалога», — заявил спикер МИД Польши Мацей Вевир.

Сообщается, что в ближайшее время руководитель Офиса президента Украины также встретится с главой Бюро международной политики Польши Марцином Пшидачем. Кроме того, на переговорах планируется обсудить ситуацию на фронте и итоги военных операций.

Также отмечается, что в субботу утром глава Офиса президента Украины встретится с вице-премьер-министром — министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камишем. Эту информацию официально подтвердил представитель польского оборонного ведомства Януш Сеймей.

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В преддверии встречи польский министр обороны высказал категоричную позицию по присвоению украинскому подразделению имени «Героев УПА».

«Я сделаю все, чтобы упразднить это решение. Мы даем это очень четко понять», — подчеркнул Владислав Косиняк Камыш.

Конфликт Украины с Польшей по УПА — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 26 мая присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» ССО ВСУ наименование «имени Героев УПА». Это решение вызвало негодование в соседней Польше. В частности, лидер поляков Кароль Навроцкий заявил о лишении украинского коллеги Ордена Белого Орла.

Впоследствии Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что «сделает все, чтобы отменить решение», которым президент Украины Владимир Зеленский присвоил подразделению ССО «Север» название «имени Героев УПА».

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