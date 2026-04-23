Буданов объяснил, что происходит в переговорах Украины и США

Кирилл Буданов

Переговорный процесс по окончании войны в Украине продолжается, он не остановился, хотя существуют объективные трудности.

Об этом глава ОП Кирилл Буданов заявил во время общения с журналистами на полях Киевского Форума безопасности.

«Он не застрял… Все есть», — сказал Буданов.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что видит прогресс в направлении возможного мирного соглашения с Россией, добавив, что урегулирование войны может не занять много времени.

Накануне помощник российского лидера Владимира Путина заявил, что Москва призывает Соединенные Штаты воспользоваться своим рычагом влияния на Киев с целью добиться от него выгодных России уступок на переговорах. Юрий Ушаков также отметил, что США «внесли ряд интересных и полезных предложений» по мирному урегулированию, но они «пока не реализуются». Что это за предложения, ассистент Путина не уточнил.

В интервью агентству Reuters, опубликованном вечером 25 марта, Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки поставили условие, согласно которому Украина должна вывести свои войска из Донбасса для получения гарантий безопасности США.

В течение января и февраля состоялось несколько раундов трехсторонних встреч Украины, США и России по завершению войны. О каких-либо конкретных их результатах не сообщали. Однако в результате встречи 5 февраля делегации достигли договоренности по обмену военнопленными — первого за последние пять месяцев.

Очередная трехсторонняя встреча, которая планировалась в начале марта в столице ОАЭ Абу-Даби, была отложена на неопределенное время из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

8 апреля в России заявили, что надеются на возобновление мирных переговоров по завершению войны в Украине на фоне перемирия в Иране.

«Надеемся, что уже в ближайшее время будет больше времени и больше возможностей встречаться в трехстороннем формате», — сказал Дмитрий Песков.