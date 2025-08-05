Буданов объяснил, как украинские разведчики вербуют агентов среди россиян

Кирилл Буданов / © Associated Press

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Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, как украинские спецслужбы продолжают работать с гражданами России даже во время полномасштабной войны. По его словам, большинство такой работы — это личные агентурные встречи.

Об этом он рассказал в интервью для Рамины Эсхакзай.

Буданов отметил, что 90% агентурной деятельности украинской разведки составляют именно контакты с потенциальными агентами лицом к лицу. И хотя такая практика опасна, особенно в условиях войны, она остается эффективной.

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Проведение таких встреч в самой России очень затруднено, поэтому людей выводят в третьи страны — часто под видом туристических поездок. Там, в гостиницах или кафе, разведчики проводят инструктажи, занятия или передают важные данные.

«Особенно, когда сейчас у нас открыта фаза войны, в России тяжело проводить подобные встречи. Поэтому люди вытягиваются в третьи страны, в свои страны обычно они пишут, что едут на отдых, проводятся встречи в кафе, в отелях и так далее», — отметил Буданов.

Буданов также упомянул о внутренних докладах ФСБ, в которых говорится об обнаружении многочисленных случаев вербовки россиян именно по этой схеме. В ответ на это российские спецслужбы ужесточили контроль за перемещениями граждан за границу.

Руководитель ГУР подчеркнул, что личный контакт остается критически важным элементом разведывательной работы, особенно на этапе первого знакомства с агентом или передаче важной информации.

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Напомним, Кирилл Буданов рассказал об особенностях работы украинских разведчиков и объяснил, как в спецоперациях иногда применяют так называемых «слепых» агентов — лиц, выполняющих задачи, не зная их реального содержания. По его словам, такая практика имеет место, хотя и не считается эффективной в долгосрочной перспективе.

«Слепым» агентам могут поручать, казалось бы, рутинные действия — передать данные, что-то зафиксировать или пересказать сообщение — не раскрывая истинной цели задачи.